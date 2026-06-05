Бета-версия One UI 9.0 для серии Samsung Galaxy S25 проходит тестирование

Компания Samsung начала первые тесты оболочки One UI 9.0 для своих флагманских смартфонов — моделей Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra. На сервере ОТА-обновлений компании появилась новая версия прошивки для этой серии, что свидетельствует о переходе работ над крупным программным обновлением в активную фазу. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Пользовательский интерфейс One UI 9.0 был официально представлен в прошлом месяце и основан на операционной системе Android 17. Изначально бета-программа была объявлена открытой для устройств нового поколения Galaxy S26, однако последние данные показывают, что компания готовит обновление и для флагманов прошлого года.

Пока эта прошивка предназначена только для внутренних тестов и не доступна для массового использования. Появление новой версии на сервере не означает немедленного релиза, но подтверждает, что инженеры Samsung начали проверку стабильности системы на смартфонах серии С25.

Напомним, что обновление One UI 9.0, как ожидается, включит ряд нововведений, таких как дальнейшее расширение возможностей искусственного интеллекта, улучшение анимации интерфейса и совершенствование системы безопасности.