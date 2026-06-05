Сэм Альтман назвал следующий этап развития искусственного интеллекта

·55·Технологии
Сэм Альтман назвал следующий этап развития искусственного интеллекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман рассказал о новом этапе развития искусственного интеллекта после чат-ботов и ИИ-агентов. По его мнению, будущее за «проактивным ИИ» — системами, которые работают в фоновом режиме и самостоятельно выполняют полезные действия, не дожидаясь отдельных запросов от пользователя. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На мероприятии для корпоративных клиентов OpenAI Альтман разделил эволюцию продуктов ИИ на три этапа. Первый — это чат-модели, такие как ChatGPT, второй — автономные агенты, выполняющие сложные задачи, как Кодекс, а третий шаг — системы, постоянно анализирующие ситуацию и предлагающие независимые решения. «Если бы нужно было выбрать одну технологию, к которой стоит готовиться в следующем году, я бы поставил именно на это направление», — сказал Альтман.

В настоящее время OpenAI работает над объединением своих продуктов в единую универсальную платформу. Это поможет пользователям не запутаться при выборе между ChatGPT, Кодекс и другими инструментами. Цель компании — настроить взаимодействие между различными сервисами и решить проблему сбора контекста.

Кроме того, Альтман подчеркнул резкий рост затрат на внедрение ИИ. В качестве примера он привел компанию Uber: по его словам, Uber израсходовал годовой бюджет, выделенный на искусственный интеллект, уже в первом квартале. OpenAI планирует сократить эти расходы за счет повышения эффективности моделей.

В завершение выступления Альтман отметил, что многие руководители и сотрудники все еще не умеют эффективно использовать системы ИИ. По его словам, хотя пользователи понимают, что недостаточно используют технологии, им трудно менять привычные рабочие процессы.

OpenAIСэм АльтманChatGPTИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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