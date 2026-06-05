В Москве в 2026 году запустят две аккумуляторные гигафабрики

Москва планирует запустить две крупные гигафабрики, входящие в состав кластера по производству систем накопления электроэнергии, в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эти предприятия станут крупнейшими производственными мощностями в России и специализируются на поставке тяговых аккумуляторов для электромобилей. Согласно плану, на заводах будут производиться литий-ионные ячейки, модули и стационарные системы накопления энергии. Запуск производственного процесса запланирован на сентябрь, а выпуск компактных аккумуляторов — на декабрь.

После выхода проекта на полную мощность заводы смогут производить до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Ожидается, что это выведет индустрию электромобилей в регионе на совершенно новый уровень.

Кроме того, в рамках форума были подписаны важные меморандумы по развитию электрического транспорта. В частности, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» будет создан первый в России полноцикловой центр по тестированию и сертификации систем накопления энергии.

По словам Собянина, из-за отсутствия таких центров производители вынуждены отправлять свою продукцию за рубеж. Новый центр поможет сократить сроки и стоимость проектов, а также ускорит развитие отрасли.