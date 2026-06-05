В Москве в 2026 году запустят две аккумуляторные гигафабрики

·58·Технологии
В Москве в 2026 году запустят две аккумуляторные гигафабрики

Москва планирует запустить две крупные гигафабрики, входящие в состав кластера по производству систем накопления электроэнергии, в 2026 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эти предприятия станут крупнейшими производственными мощностями в России и специализируются на поставке тяговых аккумуляторов для электромобилей. Согласно плану, на заводах будут производиться литий-ионные ячейки, модули и стационарные системы накопления энергии. Запуск производственного процесса запланирован на сентябрь, а выпуск компактных аккумуляторов — на декабрь.

После выхода проекта на полную мощность заводы смогут производить до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Ожидается, что это выведет индустрию электромобилей в регионе на совершенно новый уровень.

Кроме того, в рамках форума были подписаны важные меморандумы по развитию электрического транспорта. В частности, на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» будет создан первый в России полноцикловой центр по тестированию и сертификации систем накопления энергии.

По словам Собянина, из-за отсутствия таких центров производители вынуждены отправлять свою продукцию за рубеж. Новый центр поможет сократить сроки и стоимость проектов, а также ускорит развитие отрасли.

ГигафабрикаАккумуляторЭлектромобильТехнологииМосква
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Самые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновСамые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфоновВчера, 17:26Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяWildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровьяВчера, 17:21Стоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовСтоимость Супабасе удвоилась за 8 месяцев и достигла 10 млрд долларовВчера, 16:52Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11Вчера, 16:27Google и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовGoogle и ФБР предупреждают: хакеры проникают в офисы под видом ИТ-специалистовВчера, 16:25Представлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковПредставлен лазерный комплекс для взлома защиты iPhone и спутниковВчера, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус