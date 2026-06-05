Запуск 5Г в России останется незамеченным для обычных пользователей
Генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан оценил ожидания от внедрения технологии 5Г. По его словам, запуск нового стандарта на существующих частотах увеличит скорость передачи данных всего на 18–20%. Это практически незаметное изменение для обычных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщение дает.
В настоящее время только около 10% устройств абонентов в России поддерживают стандарт 5Г. Кроме того, компании Apple и Samsung еще не разблокировали функцию 5Г для этого региона. Многие смартфоны китайских производителей также не могут работать в выделенном диапазоне 4,63–4,99 ГГц.
Помбухчан назвал рекламу операторов о скорой доступности 5Г для всех просто «хайпом». По его мнению, основные преимущества нового стандарта — низкая задержка и быстрая передача больших объемов данных — будут более полезны для корпоративных клиентов, умных городов, телемедицины и беспилотного транспорта.
Массовое развитие сети 5Г в России ожидается через полтора года, после налаживания производства местного телекоммуникационного оборудования. На начальном этапе сеть будет внедряться в крупных городах, на стадионах и в парках — местах скопления людей.
По данным, общие капитальные затраты российских операторов на создание инфраструктуры 5Г до 2036 года могут превысить 335 миллиардов рублей. Из них 286 миллиардов рублей будут направлены непосредственно в потребительский сегмент (Б2К).
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