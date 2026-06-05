Число зарегистрированных пользователей мессенджера Max превысило 125 миллионов

Объем переписки в российском мессенджере Max стремительно растет. По словам генерального директора платформы Фарита Хусноярова, пользователи ежедневно обмениваются почти 2 миллиардами сообщений. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Хуснояров подчеркнул: «Активность растет очень быстрыми темпами, то есть ежедневно отправляется около 2 миллиардов сообщений». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Кроме того, руководитель компании привел статистические данные по аудитории. В настоящее время платформой ежедневно пользуются 87 миллионов человек, а общее количество зарегистрированных аккаунтов достигло 125 миллионов. В условиях такого масштабного роста внимание к потребностям пользователей становится главной задачей.

«При наличии такой большой аудитории достаточно внимательно их слушать. Наша основная цель — заботиться о пользователях и создавать для них комфорт», — сказал Хуснояров в своей речи. Этот подход определяет стратегию дальнейшего развития платформы.

Напомним, ранее в каналах Max была запущена функция прямых эфиров. До этого компания Apple без каких-либо объяснений удалила приложение Max из магазина App Store.