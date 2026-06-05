Почти 70% пользователей Стеам перешли на Windows 11

Компания Валве опубликовала результаты традиционного ежемесячного опроса пользователей платформы Стеам. По итогам мая популярность операционной системы Windows 11 среди геймеров значительно выросла. В настоящее время 69,76% участников сообщили об установке Windows 11 на свои компьютеры, тогда как доля Windows 10 продолжает стабильно снижаться. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Разрыв между двумя поколениями операционных систем Microsoft продолжает увеличиваться. Показатель Windows 11 вырос на 2,02% по сравнению с прошлым месяцем, а доля Windows 10 упала до 23,99%. Примечательно, что, несмотря на прекращение поддержки клиента Стеам для Windows 7, этой 17-летней системой по-прежнему пользуются 0,07% пользователей.

В целом системы Windows занимают 93,85% среди пользователей Стеам. Среди альтернативных платформ Линукс находится на втором месте с 3,99%, а macOS — на третьем с 2,16%. Среди пользователей Линукс самым популярным дистрибутивом остается Арч Линукс.

В сегменте аппаратного обеспечения процессоры Intel имеют небольшое преимущество над AMD (46,06%) с долей 53,94%. Большинство геймеров (41,14%) используют 16 ГБ оперативной памяти. На рынке видеокарт безоговорочным лидером является NVIDIA, чьи продукты установлены на 72,42% систем. Самой популярной моделью стала NVIDIA GeForce RTX 3060.