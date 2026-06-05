Самые интересные стартапы хотят отвлечь пользователей от смартфонов

Пока гонка инвестиций в сфере искусственного интеллекта продолжает бить рекорды, некоторые основатели стартапов начинают работать в совершенно другом направлении. Основатель проекта Миррор Бринн Путнам привлекла инвестиции для стартапа Боард, который направлен на объединение людей через живые игры и социальный опыт. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В то же время создатели Кйбердек набирают популярность в социальных сетях со своими необычными ДИЙ-компьютерами, которые побуждают пользователей проводить больше времени на природе. Это не просто протест против технологий, а свидетельство растущей потребности людей в искреннем и человеческом общении.

Ведущие подкаста Экуитй Кирстен Коросек, Энтони Ха и Шон О’Кейн обсудили главные события недели, включая волну «совместных технологий» (тогетер теч). Также был проанализирован смысл секретной заявки Anthropic на IPO на фоне выделения компанией Алфабет 80 миллиардов долларов на ИИ.

Эксперты также рассмотрели тенденцию возврата всех средств к технологическим гигантам. Следить за этими интересными анализами можно на канале Экуитй на платформах YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст и Spotify, а также подписаться на страницу @ЭкуитйПод в сетях Кс и Threads.