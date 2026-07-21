От истребителей до суперкаров: McLaren внедряет новую технологию углеродной ленты

В автомобильной промышленности гонка за снижением веса и повышением прочности не прекращается ни на минуту. Знаменитый британский бренд McLaren сделал революционный шаг в этом направлении, внедрив в свои суперкары технологию «McLaren АРТ» (Аутоматед Рапид Тапе), используемую в авиационной и военной промышленности. Это нововведение не только улучшает динамические характеристики автомобилей, но и выводит производственный процесс на новый уровень. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Углеродное волокно (карбон) десятилетиями остается основным материалом для гоночных болидов и самолетов. Однако инженеры McLaren отказались от традиционных методов и выбрали способ роботизированной укладки ленточного углеволокна. Изначально эта технология была разработана для создания фюзеляжей и крыльев самых современных истребителей и пассажирских лайнеров.

Технологическое превосходство и эффективность

McLaren установил эту технологию в своем центре композитных материалов в Шеффилде. Главное отличие метода АРТ от традиционных заключается в том, что углеродная лента укладывается на подвижное и вращающееся основание. В авиации же, наоборот, деталь остается неподвижной, а перемещаются головки для укладки ленты. Этот метод позволяет инженерам максимально увеличивать плотность волокон в точках нагрузки, например, в узлах и на краях.

Эффективность новой технологии уже доказана на примере переднего крыла модели McLaren В1. По имеющимся данным, эта деталь оказалась на 10 процентов прочнее аналогов, изготовленных традиционным способом. При этом эффективность использования материала достигла 95 процентов, то есть количество отходов резко сократилось. Это создает экономические возможности для более широкого применения углеродного волокна в будущем.

Углеродное волокно в истории McLaren

Для бренда McLaren углеродное волокно не является чем-то новым. В 1981 году компания первой внедрила шасси из углеродного волокна в гонках Формулы-1 с моделью MP4/1. Позже легендарный McLaren Ф1 1993 года и все серийные суперкары, выпускаемые с 2011 года, включая McLaren MP4-12К, были построены на основе монококов из этого же материала.

Преимущества новой технологии АРТ включают:

Значительное снижение веса автомобиля;

Повышение жесткости и прочности конструкции;

Снижение производственных отходов сырья до 5 процентов;

Возможность более точного формирования сложных геометрических фигур.

Хотя суперкары вроде McLaren редко встречаются на автомобильном рынке, такие технологические достижения важны для всей отрасли. Ведь со временем технологии, прошедшие испытания в авиации и гоночных болидах, проникают в конструкцию серийных электромобилей и седанов. Это гарантирует, что в будущем автомобили станут безопаснее и экономичнее.