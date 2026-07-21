«Машъал» подписал защитника из Черногории ростом 193 см

·59·Спорт
«Машъал» подписал защитника из Черногории ростом 193 см

Клуб «Машъал» усилил линию обороны черногорским футболистом Драго Бумбаром. Сообщается, что стороны подписали трудовой договор.

28-летний центральный защитник отличается физической мощью, преимуществом в верховых единоборствах и способностью играть на нескольких позициях.

Бумбар в основном играет в центре защиты

Драго Бумбар родился 10 ноября 1997 года в черногорском городе Котор. Его рост составляет 193 сантиметра.

Футболист, рабочая нога которого правая, в основном выступает на позиции центрального защитника. При необходимости его можно использовать и на правом фланге обороны.

В качестве его главных преимуществ выделяются:

  • борьба за верховые мячи;

  • уверенные действия в силовых единоборствах;

  • нейтрализация атак соперника;

  • эффективная игра при стандартных положениях.

Высокий рост и большой игровой опыт могут сделать Бумбара важным игроком для обороны «Машъала».

Выступал в чемпионатах трех стран

За свою карьеру черногорский защитник, помимо своей страны, играл в чемпионатах Сербии и Албании.

В последние сезоны он защищал цвета клуба «Бокель» в Премьер-лиге Черногории. За время своей профессиональной карьеры Бумбар провел в общей сложности 165 официальных матчей.

Опыт, полученный в различных чемпионатах, может помочь ему адаптироваться к узбекскому футболу.

«Машъал» усилил конкуренцию в защите

С переходом Драго Бумбара тренерский штаб «Машъала» получил дополнительные возможности выбора в центре обороны.

Особенно полезными могут стать действия футболиста ростом 193 см при стандартных положениях — как в своей штрафной, так и у ворот соперника.

Теперь главный вопрос заключается в том, насколько быстро Бумбар адаптируется к тактике новой команды и темпу местного чемпионата.

Для 28-летнего защитника период в «Машъале» станет новым этапом в карьере. Клуб же стремится сделать линию обороны более стабильной с помощью опытного легионера.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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