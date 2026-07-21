«Машъал» подписал защитника из Черногории ростом 193 см

Клуб «Машъал» усилил линию обороны черногорским футболистом Драго Бумбаром. Сообщается, что стороны подписали трудовой договор.

28-летний центральный защитник отличается физической мощью, преимуществом в верховых единоборствах и способностью играть на нескольких позициях.

Бумбар в основном играет в центре защиты

Драго Бумбар родился 10 ноября 1997 года в черногорском городе Котор. Его рост составляет 193 сантиметра.

Футболист, рабочая нога которого правая, в основном выступает на позиции центрального защитника. При необходимости его можно использовать и на правом фланге обороны.

В качестве его главных преимуществ выделяются:

борьба за верховые мячи;

уверенные действия в силовых единоборствах;

нейтрализация атак соперника;

эффективная игра при стандартных положениях.

Высокий рост и большой игровой опыт могут сделать Бумбара важным игроком для обороны «Машъала».

Выступал в чемпионатах трех стран

За свою карьеру черногорский защитник, помимо своей страны, играл в чемпионатах Сербии и Албании.

В последние сезоны он защищал цвета клуба «Бокель» в Премьер-лиге Черногории. За время своей профессиональной карьеры Бумбар провел в общей сложности 165 официальных матчей.

Опыт, полученный в различных чемпионатах, может помочь ему адаптироваться к узбекскому футболу.

«Машъал» усилил конкуренцию в защите

С переходом Драго Бумбара тренерский штаб «Машъала» получил дополнительные возможности выбора в центре обороны.

Особенно полезными могут стать действия футболиста ростом 193 см при стандартных положениях — как в своей штрафной, так и у ворот соперника.

Теперь главный вопрос заключается в том, насколько быстро Бумбар адаптируется к тактике новой команды и темпу местного чемпионата.

Для 28-летнего защитника период в «Машъале» станет новым этапом в карьере. Клуб же стремится сделать линию обороны более стабильной с помощью опытного легионера.