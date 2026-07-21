«Реал» интересуется Ферраном Торресом: продаст ли его «Барселона»?

Ферран Торрес, принесший сборной Испании чемпионский титул на ЧМ-2026, оказался в центре неожиданного трансферного скандала. По данным Marca, скауты «Реала» внимательно следят за ситуацией вокруг нападающего «Барселоны».

Мадридцы пока не направляли официального предложения. Однако сообщения о том, что каталонцы рассматривают возможность продажи Торреса в летнее трансферное окно, подогрели интерес к этому потенциальному переходу.

«Реал» изучает положение футболиста

Согласно источнику, руководство «Реала» изучает статус Феррана Торреса в «Барселоне», планы клуба в отношении него и возможные условия трансфера.

Мадридский клуб ценит игроков, способных действовать на нескольких позициях в атаке, адаптированных к чемпионату Испании и имеющих опыт участия в больших матчах. Торрес же выделяется тем, что может играть как центрального нападающего, так и на обоих флангах.

Однако наличие интереса не означает, что трансфер обязательно состоится. На данный момент ни «Реал», ни «Барселона», ни представители футболиста официально не подтверждали начало переговоров.

Почему «Барселона» может его продать?

Ранее в сообщениях говорилось, что «Барселона» может расстаться с некоторыми футболистами с целью расширения своих финансовых возможностей и выделения средств на новые трансферы.

Ферран Торрес также упоминается в числе игроков, чья продажа вероятна. Каталонцы могут обсудить его трансфер в случае поступления достойного предложения.

В то же время вполне естественно, что после ЧМ-2026 рыночная стоимость футболиста и спрос на него выросли. Это может позволить «Барселоне» продать нападающего дороже, чем раньше.

Чемпионат мира изменил его статус

Ферран Торрес стал главным героем Испании в финале ЧМ-2026. После того как основное время матча против Аргентины завершилось со счетом 0:0, он забил единственный гол на 106-й минуте дополнительного времени.

Этот удар принес Испании победу со счетом 1:0 и второй в истории чемпионский титул. Торрес же вошел в историю футбола страны как еще один герой, решивший судьбу финала мундиаля после Андреса Иньесты.

После гола, забитого на такой большой арене, интерес к футболисту могут проявить и другие ведущие клубы Европы.

Переход из «Барсы» в «Реал» — дело непростое

Прямые трансферы между «Барселоной» и «Реалом» всегда вызывают большой резонанс. Из-за исторического соперничества между двумя клубами такая сделка становится вопросом не только спорта, но и престижа.

По этой причине, даже если каталонцы будут готовы продать футболиста другим клубам, они могут установить особые условия, чтобы не отпускать его в «Реал».

Сам Торрес также должен дать согласие на потенциальный трансфер. Его позиция относительно того, хочет ли он остаться в «Барселоне», перейти в другой чемпионат или присоединиться к заклятому сопернику, пока неизвестна.

Сменит ли герой финала сторону в «Эль-Класико»?

На данный момент речь идет лишь об интересе скаутов «Реала» и наблюдении за ситуацией футболиста. Официальной информации об оферте, сделке или условиях трансфера нет.

Однако если «Барселона» решит продать Торреса, а «Реал» превратит свой интерес в практическое предложение, в испанском футболе может произойти один из самых громких трансферов лета.