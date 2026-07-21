Электромобили оказались долговечнее, чем ожидалось: состояние батарей после 100 000 км пробега

·62·Авто
Электромобили оказались долговечнее, чем ожидалось: состояние батарей после 100 000 км пробега

Выяснилось, что аккумуляторы современных электромобилей изнашиваются значительно медленнее, чем многие предполагали. Новые исследования показывают, что даже после преодоления дистанции более 100 000 километров батареи лучших моделей сохраняют более 95% своей первоначальной емкости. Этот показатель значительно снижает опасения относительно срока службы электромобилей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Результаты анализов, проведенных в Швеции с 2022 по 2024 год с помощью диагностической системы, разработанной австрийской компанией АВИЛУ, были опубликованы в издании иксбт.ком. В ходе исследования было проверено состояние аккумуляторов 9 954 подержанных электромобилей. Результаты показывают, что большинство популярных моделей не теряют свою емкость даже после длительной эксплуатации.

Лидеры рейтинга: превосходство южнокорейских брендов

Согласно результатам исследования, самый высокий показатель долговечности аккумулятора зафиксировала модель Kia е-Ниро с батареей емкостью 64 кВт·ч. Этот автомобиль после 100 000 км пробега сохранил в среднем 97,25% емкости. Второе место занял Hyundai Kona Электрик (97,18%), оснащенный аккумулятором аналогичного объема. Тройку лидеров замкнул Kia EV6 (95,95%) с батареей на 77,4 кВт·ч.

Также в шестерку лидеров вошли следующие модели:

  • Volvo XC40 Речарге (батарея КАТЛ, 69 кВт·ч) — 94,70%;
  • Polestar 2 (батарея КАТЛ, 78 кВт·ч) — 94,35%;
  • BMW и3 (120 Ач) — 93,77%.

Значение типа батареи и производителя

Исследователи отмечают, что долговечность аккумулятора зависит не только от модели автомобиля, но и от типа используемой в нем батареи. Ярким примером является Tesla Model 3. Литий-железо-фосфатная (ЛФП) батарея этой модели, произведенная компанией КАТЛ, после 100 000 км пробега сохранила 93,34% емкости. Версии с аккумуляторами ЛГ Чем показали результат 91,5%, а аккумуляторы Панасоник — от 88,2% до 89,8% в зависимости от модификации.

Такие модели, как Volkswagen ИД.4, Volkswagen ИД.3 и Audi e-tron, которые также широко распространены на рынке Узбекистана, вошли в рейтинг высокой долговечности. Например, хотя модель Volkswagen ИД.3 заняла последнее место в топ-20, ее аккумулятор сохранил 91,79% емкости даже после 100 000 км пробега.

По мнению экспертов, на деградацию (износ) батарей напрямую влияют условия эксплуатации, климат и режимы зарядки. Постоянное использование станций быстрой зарядки и слишком жаркий климат могут ускорить износ. Тем не менее, общая картина позитивна: современные тяговые батареи сохраняют высокую эффективность на протяжении многих лет, что повышает доверие к электромобилям на вторичном рынке.

ЭлектромобильАккумуляторTeslaKiaТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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