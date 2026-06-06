В США представлен федеральный законопроект о регулировании искусственного интеллекта

·33·Технологии
В США представлен федеральный законопроект о регулировании искусственного интеллекта

В США объявлено о новом двухпартийном законопроекте, направленном на формирование федеральной системы регулирования самых передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Документ под названием «Греат Американ AI Акт» вынесен на общественное обсуждение по инициативе республиканца Джея Обернолта и демократа Лори Трахан. Согласно проекту, разработчики самых мощных и сложных систем ИИ обязаны регулярно информировать федеральные органы о своих рабочих процессах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Документ предусматривает, что компании должны разрабатывать планы по снижению серьезных киберугроз и допускать внешние аудиторские проверки. Также планируется создание Центра стандартов и инноваций в области искусственного интеллекта (КАИСИ) в составе Национального института стандартов и технологий (НИСТ) при Министерстве торговли США. Этот центр будет заниматься оценкой передовых моделей в течение трех лет, однако его финансирование в размере 300 миллионов долларов должно быть отдельно одобрено Конгрессом.

Самым спорным аспектом законопроекта является механизм приоритета федерального регулирования над местными законами штатов (преемптион). Это может привести к отмене более строгих норм, принятых в отдельных штатах. По словам авторов, цель состоит в сохранении баланса между безопасностью и технологическим развитием, а также во внедрении единых правил для всей страны.

Однако правозащитные организации, такие как Публик Китизен, резко критикуют инициативу, называя ее «опасной». По их мнению, проект не уделяет достаточного внимания таким проблемам, как дискриминация в алгоритмах, мошенничество и дипфейки. Кроме того, критики опасаются, что этот закон может укрепить позиции таких технологических гигантов, как OpenAI, Meta, Google и Anthropic, избавив их от более жесткого контроля на уровне штатов.

Искусственный ИнтеллектСШАЗаконодательствоТехнологииGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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