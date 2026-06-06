Илон Маск: Марс можно превратить в планету, пригодную для жизни, как Земля

·57·Технологии
Илон Маск: Марс можно превратить в планету, пригодную для жизни, как Земля

Илон Маск сделал новое заявление о Марсе, назвав его «планетой, нуждающейся в ремонте», и подчеркнул возможность создания там искусственной атмосферы. По мнению миллиардера, если удастся достаточно нагреть Марс, его можно привести в состояние, подобное земному. Это означает наличие океанов, форм жизни и возможность ходить по поверхности без скафандра. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Недавно Илон Маск еще раз подчеркнул необходимость создания самодостаточных цивилизаций на Луне и Марсе. Компания SpaceX обновила информацию о марсианской программе на своем сайте и неожиданно приблизила сроки первых грузовых рейсов корабля Starship к Красной планете. Если ранее говорилось, что эти миссии не будут осуществлены до 2030 года, то теперь целью назначен 2028 год.

Доставка грузов и людей на Марс будет осуществляться с помощью ракеты Starship. По словам Илона Маска, в будущем стоимость перевозки грузов в космос через Starship станет даже дешевле, чем авиаперевозки. Ожидается, что это откроет новую эру в освоении космоса.

В то же время марсоход Curiosity обнаружил новые доказательства того, что в прошлом Марса в течение длительного времени существовали запасы теплой подземной воды. Однако есть и потери в космических исследованиях: после многомесячных попыток восстановить связь со спутником МАВЭН не удалось, и агентство объявило о завершении его миссии.

Илон МаскSpaceXМарсStarshipКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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