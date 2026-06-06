Серия Xiaomi 17Т выйдет с огромным аккумулятором емкостью 7000 мАч

·66·Технологии
Серия Xiaomi 17Т выйдет с огромным аккумулятором емкостью 7000 мАч

Компания Xiaomi опубликовала очередные сведения о своих новых смартфонах серии Xiaomi 17Т. Эта флагманская линейка, предназначенная для китайского рынка, оснащена аккумулятором повышенной емкости — 7000 мАч, что значительно превосходит показатели предыдущих моделей. Это существенно увеличит время автономной работы устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая технология аккумулятора отличается самым высоким содержанием кремния (16%) в истории Xiaomi. Это способствует повышению плотности энергии, благодаря чему аккумуляторные блоки служат дольше, несмотря на меньший вес. По данным компании, смартфоны могут сохранять заряд до 1,88 дня при обычном режиме использования.

С технической точки зрения серия Xiaomi 17Т поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Самое главное, что батарея сохраняет 80% своей емкости даже после 1600 циклов зарядки-разрядки. Это позволяет пользователям эффективно использовать устройство на протяжении многих лет.

Напомним, что на глобальном рынке серия Xiaomi 17Т, как ожидалось, будет представлена с различными вариантами емкости аккумулятора, однако в китайской версии все модели, включая Про-версию, получат одинаково мощную батарею на 7000 мАч. Эта новость станет идеальным решением для интенсивных пользователей и тех, кто работает над сложными проектами.

XiaomiXiaomi 17TСмартфонАккумуляторТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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