В России разрабатывают новый авиационный двигатель для бизнес-джетов

Госкорпорация «Ростех» планирует создать новый авиационный двигатель с тягой 10 тонн. Данное силовое устройство будет предназначено преимущественно для самолетов бизнес-авиации. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов. Об этом пишет Иксбт.ком сообщает .

По словам топ-менеджера, проект нового двигателя может быть сформирован на базе ПД-8. При этом Чемезов подчеркнул, что на основе этого двигателя можно создать целое семейство решений. В зависимости от задач планируется увеличить тягу на 25–30% или уменьшить на 20%.

Напомним, недавно двигатель ПД-8, предназначенный для самолетов «Суперджет», получил официальный сертификат типа. Это означает техническую готовность проекта.

Кроме того, сертификат типа получил и новый российский региональный авиалайнер Ил-114-300. Теперь самолет допущен к серийному производству и, как ожидается, будет обслуживать местные авиамаршруты.