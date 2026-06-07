OpenAI представила режим Lockdown Mode для защиты от кибератак

·65·Технологии
OpenAI представила режим Lockdown Mode для защиты от кибератак

Компания OpenAI анонсировала новую функцию Lockdown Mode для пользователей ChatGPT. Этот режим разработан для дополнительной защиты чат-бота от скрытых вредоносных инструкций в веб-страницах и других источниках контента — атак типа «промпт инджектион». Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

При включении Lockdown Mode ряд возможностей системы ограничивается. В частности, отключается живой веб-браузинг, разрешается использование только данных из кэша. Также временно приостанавливаются функции поиска и отображения изображений из интернета, Дип Ресеарч и Агент Моде. Стоит отметить, что пользователи по-прежнему смогут генерировать изображения.

По словам представителей компании, даже при включенном режиме ChatGPT может быть не полностью безопасным. Вредоносные команды могут сохраняться в кэшированном контенте или загруженных файлах и влиять на точность ответов. Однако главная цель — максимально снизить риск утечки конфиденциальных данных.

OpenAI подчеркивает, что Lockdown Mode предназначен не для всех пользователей. В первую очередь он полезен организациям и лицам, работающим с крайне важными данными и желающим строгой защиты от эксфильтрации информации. В настоящее время эта функция поэтапно внедряется для ChatGPT Бусинесс и некоторых личных аккаунтов.

OpenAIChatGPTКибербезопасностьИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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