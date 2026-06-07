OpenAI работает над новым «суперприложением»

OpenAI планирует представить обновленную версию ChatGPT в ближайшие недели. По сообщениям Финанкиал Тимес, это обновление превратится в настоящее «суперприложение», включающее инструменты для программирования и агентов искусственного интеллекта. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основная цель компании — получить преимущество в борьбе с конкурентами, такими как Anthropic, и укрепить свои позиции в сегменте бизнес-клиентов. Кроме того, OpenAI стремится повысить уровень прибыльности перед IPO (первичным публичным размещением акций). Это означает переориентацию бесплатных пользователей на платные продукты, в частности, на инструмент программирования Кодекс.

Один из высокопоставленных сотрудников OpenAI, комментируя ситуацию, заявил, что «чат умер». По словам руководителя отдела основных продуктов и платформ компании Тибо Сотто, команда работает над персональным агентом, который сможет помогать пользователю во всех вопросах личной и рабочей жизни.

Слухи об амбициях OpenAI по созданию «суперприложения» циркулируют с прошлого года. В марте Те Валл Стрит Джурнал писал, что эти планы представляют собой серьезный поворот в стратегии компании. Теперь руководство OpenAI отказывается от «второстепенных проектов», таких как генератор видео Sora, и сосредотачивает все внимание на основной экосистеме.