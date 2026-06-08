Uber, Вайве и Ваймо: в Лондоне начинается битва роботакси

·54·Технологии
Uber, Вайве и Ваймо: в Лондоне начинается битва роботакси

Пользователи Uber в Великобритании теперь могут加入 в список ожидания, чтобы повысить шансы на поездку в автономных автомобилях Вайве. Это очередной признак того, что две компании готовятся к запуску сервиса роботакси в Лондоне. После запуска этого проекта Uber вступит в прямую конкуренцию с Ваймо, входящей в состав Алфабет и являющейся лидером рынка роботакси в США. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В понедельник Uber представил в Лондоне черный Ford Mustang Мач-Э, оснащенный системой Вайве. Вайве отвечает за технологию автономного вождения, а Uber разработал внутренний интерфейс автомобиля, включая интерактивные сенсорные экраны с поддержкой 64 языков. Хотя официальная дата запуска сервиса еще не объявлена, ожидается, что он начнет работу в ближайшие месяцы после получения разрешения от регулирующих органов.

На начальном этапе роботакси Вайве будут двигаться с оператором на водительском сиденье для обеспечения безопасности. Когда клиенты Uber делают заказ через приложение, им может быть назначен автомобиль Вайве без дополнительной платы. Пользователи могут повысить свои шансы на поездку в роботакси, выбрав автономные транспортные средства в настройках, или, наоборот, отказаться от робота и выбрать традиционного водителя.

Тем временем Ваймо также тестирует на улицах Лондона около 100 своих автономных автомобилей Jaguar И-Паке. Примечательно, что Uber и Ваймо сотрудничают в таких городах США, как Финикс, Остин и Атланта. Однако конкуренция в Лондоне может нанести ущерб этому партнерству. В последние годы Uber стремится занять независимую позицию на рынке автономных технологий, создав такие подразделения, как АВ Лабс и Uber Аутономус Солутионс.

То, что отношения между двумя компаниями несколько напряжены, подтверждает и критический пост технического директора Uber Правина Неппалли в социальной сети Кс о опасном маневрировании роботакси Ваймо. Тем не менее, Uber продолжает как сотрудничать с Ваймо, так и инвестировать в другие десятки компаний автономного транспорта, таких как Вайве.

UberWaymoWayveРоботаксиАвтономные Технологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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