Zepto подала заявку на IPO: быстрый рост и крупные убытки

·3·Технологии
Zepto подала заявку на IPO: быстрый рост и крупные убытки

Лидирующий стартап в сфере быстрой коммерции (quick-commerce) в Индии Zepto объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 1 миллиарда долларов. Компания, получившая одни из крупнейших инвестиций за пределами США среди проектов Y Combinator, в понедельник раскрыла свою финансовую отчетность. Согласно документам, рекламные доходы Zepto в 2026 финансовом году выросли на 151%, достигнув 171 миллиона долларов, а общий операционный доход увеличился на 104%, составив 2,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Основанная в 2021 году выпускниками Стэнфордского университета Аадитом Паличей и Каивальей Вохрой, Zepto сейчас конкурирует с такими гигантами, как Blinkit (принадлежит Zomato) и Swiggy Instamart. Кроме того, Flipkart, поддерживаемый Amazon и Walmart, также укрепляет свои позиции в этом сегменте. Несмотря на жесткую конкуренцию, Zepto обработала более 640 миллионов заказов в 2026 финансовом году, что почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Однако этот стремительный рост достигается за счет огромных расходов. Компания сообщила о чистом убытке в размере 617,36 миллиона долларов в 2026 финансовом году. В своей заявке Zepto признала, что убытки могут продолжаться, а сохранение исторических темпов роста не гарантировано. Это характерно для компаний, развивающихся за счет венчурного капитала и стремящихся выйти на биржу до достижения прибыльности.

В рамках IPO Zepto планирует привлечь до 837,41 миллиона долларов за счет выпуска новых акций. Кроме того, существующие инвесторы, такие как Nexus Venture Partners, Contrary и Razor Ventures, выставят на продажу часть своих долей. Стоит отметить, что крупные инвесторы, включая Y Combinator и Lightspeed, решили сохранить свои доли и не участвуют в продаже акций.

Вопрос рыночной капитализации компании остается открытым. В последнем раунде инвестиций Zepto оценивалась в 7 миллиардов долларов, однако некоторые фонды предполагают, что ее биржевая стоимость может быть ниже. Кроме того, стало известно, что основатели компании были вызваны на допрос правоохранительными органами Индии по вопросам иностранного инвестирования и валютного законодательства.

ZeptoIPOСтартапИндияБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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