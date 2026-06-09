Перейдут ли технологические компании на более дешевые модели ИИ?

Стремительное развитие в области искусственного интеллекта (ИИ) до сих пор опиралось на одну ключевую концепцию: чем больше модель, тем она мощнее и успешнее на рынке. Однако сегодня отрасль становится свидетелем изменения этого подхода. Высокие затраты вынуждают пользователей обращать внимание на более компактные и доступные модели. Такой экономический подход может полностью изменить будущее отрасли. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

По прогнозу сооснователя Coinbase Брайана Армстронга, в ближайшие 12–18 месяцев 80% задач будут выполняться с помощью моделей, которые на 99% дешевле. Лишь 20% самых сложных задач останутся за флагманскими моделями последнего поколения. Если это произойдет, крупные лаборатории, такие как OpenAI и Anthropic, могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями накануне IPO, поскольку основной поток доходов перейдет к более дешевым альтернативам.

Первые тесты показывают, что при правильной настройке системы доступные модели могут заменить крупные аналоги без ущерба для качества. Например, юридический ИИ-сервис Harvey в партнерстве с Fireworks AI добился сокращения расходов в 3 раза, совместив использование моделей Claude Opus и GLM 5.1. При этом самые ресурсоемкие задачи выполнялись крупной моделью, а остальные — более компактной.

Как отметил сооснователь Harvey Габ Перейра, понятие качества теперь означает не использование самой мощной модели для всех задач, а получение наиболее точного ответа наиболее эффективным способом. Эта тенденция усиливает конкуренцию не только между открытыми и закрытыми моделями, но и между большими и малыми моделями. Теперь пользователи сохраняют и качество, и бюджет, выбирая экономичные варианты, такие как GPT-4o-mini, вместо GPT-4o.