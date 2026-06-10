Anthropic представила публике свою самую мощную модель Claude Fable 5

·8·Технологии
Anthropic представила публике свою самую мощную модель Claude Fable 5

Компания Anthropic впервые представила широкой публике свою самую передовую модель искусственного интеллекта, однако этот процесс сопровождается строгими мерами безопасности. Во вторник компания запустила первую версию модели Mythos, предназначенную для массового использования, — модель Claude Fable 5. Согласно заявлению Anthropic, Fable 5 демонстрирует высокие результаты в области программной инженерии, интеллектуального труда и визуального анализа, но имеет строгие ограничения безопасности. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

В таких высокорисковых областях, как кибербезопасность, биология и химия, модель блокирует ответы на запросы и автоматически переключается на модель Claude Opus 4.8. Модель Mythos, представленная в апреле в качестве предварительной версии, была доступна только ограниченному кругу партнеров из-за опасений в области кибербезопасности. Теперь эта технология открыта для всех через Anthropic Claude API и планы Enterprise. Кроме того, до 22 июня модель Fable 5 будет доступна подписчикам Pro, Max и Team без дополнительной платы.

Anthropic сообщила, что перед выпуском этой модели она протестировала ее на различные попытки «взлома» (jailbreak). Компания подчеркивает, что за более чем 1000 часов внутренних и внешних тестов не было обнаружено универсальных уязвимостей. Тем не менее, с целью защиты от новых типов атак Anthropic внедрила политику хранения всех данных трафика в течение 30 дней. Эти данные не используются для обучения модели, а служат исключительно для обеспечения безопасности.

Выпуск модели Fable 5 совпал с периодом, когда Anthropic, наряду с такими компаниями, как OpenAI и SpaceX под руководством Илона Маска, готовится к выходу на массовый рынок. Компания предупреждает, что системы искусственного интеллекта могут достичь уровня самостоятельного совершенствования без участия человека (RSI), и призывает глобальные лаборатории координировать меры безопасности.

AnthropicClaude Fable 5MythosИскусственный ИнтеллектКибербезопасность
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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