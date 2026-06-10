Представлено официальное приложение Telegram для Apple Watch

Павел Дуров объявил о возвращении официального приложения мессенджера Telegram для умных часов Apple Watch. Это событие произошло спустя четыре года после удаления предыдущего официального приложения из магазина App Store. Тогда возможности часов были ограничены, теперь же пользователи получили полноценный клиент. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

Новое приложение позволяет пользователям читать и отправлять сообщения, записывать и прослушивать голосовые сообщения, использовать стикеры и просматривать каналы непосредственно на экране часов. Теперь для выполнения многих действий не нужно обращаться к устройству iPhone.

Приложение Telegram можно установить на Apple Watch через приложение Watch на iPhone или напрямую из магазина App Store на часах. Для стабильной работы программы требуется обновить версию Telegram на смартфоне.

Согласно системным требованиям, новое приложение работает под управлением операционной системы watchOS 10 или выше. Напомним, ранее сообщалось о официальном выпуске приложения Telegram и для умных часов Samsung.