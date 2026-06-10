Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Емкость аккумулятора значительно увеличится

·2·Технологии
Samsung Galaxy Ватч Ultra 2: Емкость аккумулятора значительно увеличится

Новые утечки раскрыли подробности о будущих умных часах Samsung Galaxy Ватч Ultra 2. По данным издания Саммобиле, новое устройство получит аккумулятор гораздо большей емкости по сравнению с текущей моделью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным, емкость батареи Galaxy Watch Ultra 2 составит 800 мА·ч. Это на 35% больше показателя в 590 мА·ч у нынешней модели Galaxy Watch Ultra. Ожидается, что новая аппаратная платформа Snapdragon Веар Элите и увеличенная батарея значительно улучшат время автономной работы устройства.

Обновления коснутся не только версии Ultra, но и серии Galaxy Watch 9. В частности, модель Galaxy Watch 9 с корпусом 40 мм получит аккумулятор на 400 мА·ч (на 23% больше, чем у Galaxy Watch 8). Однако ожидается, что емкость батареи в модели диаметром 44 мм останется на уровне 435 мА·ч без изменений.

Ранее появлялись сообщения о том, что скорость зарядки в серии Galaxy Watch 9 не увеличится, тогда как показатели Galaxy Watch Ultra 2 пока неизвестны. Ожидается, что Samsung официально представит новые умные часы на мероприятии Galaxy Унпакед в июле.

На этой презентации, помимо часов, планируется показать публике новые складные смартфоны, такие как Galaxy Z Фолд 8, Galaxy Z Фолд 8 Ultra и Galaxy Z Флип 8.

SamsungGalaxy Watch Ultra 2Умные часыТехнологииGalaxy Unpacked
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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