Meta и Релианке построят крупный центр обработки данных для AI в Индии

·0·Технологии
Meta и Релианке построят крупный центр обработки данных для AI в Индии

В то время как технологические гиганты стремятся получить вычислительные мощности, необходимые для обучения и внедрения систем AI, компания Meta запускает свой первый инфраструктурный проект в Индии. В партнерстве с конгломератом Релианке Индустриес компания построит в городе Джамнагар, штат Гуджарат, дата-центр мощностью 168 МВт, адаптированный для AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Это сотрудничество является новым этапом многолетних отношений между Meta и Релианке. Ранее Meta инвестировала несколько миллиардов долларов в проект Джио Платформс, входящий в состав Релианке. Согласно новому соглашению, Meta будет арендовать мощности объекта в Джамнагаре. Центр будет работать на возобновляемых источниках энергии, а для его охлаждения будет использоваться опресненная морская вода.

Индия в настоящее время становится одним из самых привлекательных рынков для инфраструктуры AI. Такие компании, как Microsoft, Amazon, Google и OpenAI, уже объявили о своих проектах в стране. Правительство Индии также стремится привлечь инвестиции, вводя налоговые льготы для иностранных провайдеров облачных услуг до 2047 года.

По имеющимся данным, ожидается, что мощность дата-центров Индии вырастет с 375 МВт в 2020 году до 1,5 ГВт к 2025 году. Отраслевые аналитики прогнозируют, что к концу десятилетия этот показатель превысит 8 ГВт. Сделка с Meta послужит не только рынку Индии, но и поддержке глобальной сети AI компании.

MetaRelianceИскусственный ИнтеллектИндияТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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