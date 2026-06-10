Xiaomi представила диспенсер, создающий лед за 10 минут и кипяток за 3 секунды

Компания Xiaomi представила новый гаджет для умного дома — Mijia Инстант Хот Ватер Диспенсер (Ice Макер), объединяющий функции кулера, чайника, термопота и льдогенератора. Устройство предназначено для кухни, офиса или гостиной и может работать как от внутреннего бака, так и при подключении к системе фильтрации воды. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главная особенность новинки — мгновенный нагрев воды. Встроенный нагревательный элемент мощностью 2050 В подает кипяток всего через 3 секунды после включения. Пользователи могут выбирать температуру от 40 до 90 °К, а через приложение Mi Home доступны более точные настройки.

Также устройство способно быстро готовить лед: 5 кубиков формируются за 10–15 минут, а камера хранения вмещает до 55 кубиков, поддерживая их в охлажденном состоянии. Производитель уделил особое внимание гигиене, внедрив ультрафиолетовую стерилизацию воды и льда, а также функцию автоматической очистки системы.

Диспенсер оснащен системой защиты от детей, цветным дисплеем, а уровень шума составляет менее 35 дБ. В Китае устройство поступит в продажу с 15 июня по цене около 3299 юаней (около 440 долларов со скидкой).