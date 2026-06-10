Аккумулятор 7000 мАч и экран 144 Гц: представлен OnePlus Турбо 6Кс

·0·Технологии
Аккумулятор 7000 мАч и экран 144 Гц: представлен OnePlus Турбо 6Кс

Компания OnePlus представила в Китае наряду с моделью Турбо 6Кс Pro её более доступную версию — смартфон OnePlus Турбо 6Кс. Устройство работает на платформе Dimensity 7360 Супер и набрало около 1 миллиона баллов в тестах AnTuTu. Новая модель поступит в продажу с 15 июня по начальной цене 1499 юаней (около 220 долларов). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Смартфон оснащен 6,72-дюймовым ИПС-экраном с разрешением Фулл ХД+ (2400 × 1080 пикселей), частотой обновления 144 Гц и яркостью до 1000 нит. Особенность дисплея заключается в том, что им можно комфортно пользоваться мокрыми руками, жирными пальцами и даже в перчатках.

Главным преимуществом устройства является огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и функцию обратной проводной зарядки. Система камер состоит из основного датчика на 50 МП и монохромного (черно-белого) сенсора на 2 МП, а для селфи установлена фронтальная камера на 8 МП.

OnePlus Турбо 6Кс дополнительно поддерживает карты памяти микроСД до 2 ТБ, оснащен чипом NFC и стереодинамиками. Смартфон представлен в трех цветах. Его размеры составляют 165,85 кс 76 кс 8,55 мм, а вес — 208 граммов.

Цены в зависимости от объема памяти установлены следующие: версия 8/128 GB — 220 долларов, 8/256 GB — 250 долларов, а топовая версия 12/256 GB обойдется примерно в 295 долларов.

OnePlusСмартфонТехнологииГаджетыКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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