Компания Avalanche создала настольный термоядерный реактор

·0·Технологии
Компания Avalanche создала настольный термоядерный реактор

До сих пор никому не удавалось создать термоядерный реактор, способный вырабатывать энергию, но у физиков есть четкий план достижения этой цели. Одним из ключевых этапов является нагрев термоядерного топлива до 10 миллионов градусов Цельсия, что почти равно температуре в центре Солнца. Стартап Avalanche эксклюзивно сообщил TechCrunch, что его настольный прототип превзошел этот показатель, сумев нагреть плазму примерно до 11 миллионов градусов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Такого результата достигли лишь немногие компании в мире. В то время как большинство термоядерных стартапов потратили огромные средства на достижение этой вехи, Avalanche утверждает, что добилась этого с помощью венчурных инвестиций на сумму менее 50 миллионов долларов. Физики плазмы измеряют температуру не термометром, а путем изучения энергии частиц с помощью единицы измерения кэВ (килоэлектронвольт). По мнению экспертов, показатель выше 1 кэВ является серьезным результатом, привлекающим внимание всего мира.

Температура плазмы является одной из ключевых переменных при оценке термоядерных экспериментов. Если плазма недостаточно нагрета, вероятность столкновения частиц друг с другом и превращения в новый атом снижается. Но если плазма достаточно горячая, плотная и стабильная, происходит термоядерная реакция и высвобождается огромное количество энергии. Этот успех еще не означает полную победу, но свидетельствует о том, что стартап находится на пути к производству большего количества энергии, чем потребляет его реактор.

Малогабаритные прототипы компании Avalanche показывают, что термоядерная энергетика может работать в меньших масштабах, чем предполагали конкуренты. Большинство стартапов проектируют крупные реакторы, вырабатывающие десятки или сотни мегаватт электроэнергии. Если Avalanche сможет создать компактное и недорогое устройство, оно может стать серьезным конкурентом для многих технологий, от дизельных генераторов до турбин на природном газе.

Хотя компания еще не опубликовала результаты в научных журналах, она заявила, что отчет был подтвержден физиком из МИТ (Массачусетский технологический институт). В то время как большинство реакторов представляют собой огромные установки, Avalanche выбрала малый размер, так как компактные устройства легче совершенствовать. Термоядерное ядро последнего устройства стартапа под названием Джйн имеет диаметр всего пять дюймов.

AvalancheТермоядерная ЭнергияТехнологииПлазмаФизика
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Бывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергиейБывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергиейСегодня, 12:24Samsung Galaxy S27 впервые появился в сетиSamsung Galaxy S27 впервые появился в сетиСегодня, 12:21ASML раскритиковала план Европы по достижению независимости в сфере полупроводниковASML раскритиковала план Европы по достижению независимости в сфере полупроводниковСегодня, 12:21Google представила технологию Gemini 3.5 Ливе ТранслатеGoogle представила технологию Gemini 3.5 Ливе ТранслатеСегодня, 11:59Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6Лучший не только для Tesla, но и для всей отрасли: Илон Маск похвалил чип AI6Сегодня, 11:24Смартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСмартфоны Huawei Мате 80 захватили рынок и обошли AppleСегодня, 11:21
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус