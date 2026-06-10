Компания Avalanche создала настольный термоядерный реактор

До сих пор никому не удавалось создать термоядерный реактор, способный вырабатывать энергию, но у физиков есть четкий план достижения этой цели. Одним из ключевых этапов является нагрев термоядерного топлива до 10 миллионов градусов Цельсия, что почти равно температуре в центре Солнца. Стартап Avalanche эксклюзивно сообщил TechCrunch, что его настольный прототип превзошел этот показатель, сумев нагреть плазму примерно до 11 миллионов градусов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Такого результата достигли лишь немногие компании в мире. В то время как большинство термоядерных стартапов потратили огромные средства на достижение этой вехи, Avalanche утверждает, что добилась этого с помощью венчурных инвестиций на сумму менее 50 миллионов долларов. Физики плазмы измеряют температуру не термометром, а путем изучения энергии частиц с помощью единицы измерения кэВ (килоэлектронвольт). По мнению экспертов, показатель выше 1 кэВ является серьезным результатом, привлекающим внимание всего мира.

Температура плазмы является одной из ключевых переменных при оценке термоядерных экспериментов. Если плазма недостаточно нагрета, вероятность столкновения частиц друг с другом и превращения в новый атом снижается. Но если плазма достаточно горячая, плотная и стабильная, происходит термоядерная реакция и высвобождается огромное количество энергии. Этот успех еще не означает полную победу, но свидетельствует о том, что стартап находится на пути к производству большего количества энергии, чем потребляет его реактор.

Малогабаритные прототипы компании Avalanche показывают, что термоядерная энергетика может работать в меньших масштабах, чем предполагали конкуренты. Большинство стартапов проектируют крупные реакторы, вырабатывающие десятки или сотни мегаватт электроэнергии. Если Avalanche сможет создать компактное и недорогое устройство, оно может стать серьезным конкурентом для многих технологий, от дизельных генераторов до турбин на природном газе.

Хотя компания еще не опубликовала результаты в научных журналах, она заявила, что отчет был подтвержден физиком из МИТ (Массачусетский технологический институт). В то время как большинство реакторов представляют собой огромные установки, Avalanche выбрала малый размер, так как компактные устройства легче совершенствовать. Термоядерное ядро последнего устройства стартапа под названием Джйн имеет диаметр всего пять дюймов.