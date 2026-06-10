Компания Декарт представила модель Оасис 3, работающую в режиме реального времени

·0·Технологии
Компания Декарт представила модель Оасис 3, работающую в режиме реального времени

Стартап Декарт в среду представил интерактивную модель мира Оасис 3, способную создавать фотореалистичную среду вождения в режиме реального времени. Модель уже доступна для использования через API. Компания нацелена на производителей автономных транспортных средств, которым необходимо моделировать редкие сценарии вождения, а в будущем планирует расшириться в области робототехники и других направлений физического AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

По словам основателя и генерального директора Декарт Дина Лейтерсдорфа, Оасис 3 позволит разработчикам создавать экосистемы вокруг моделей мира, подобно тому, как это происходит с языковыми моделями OpenAI. В настоящее время сообщество стартапа насчитывает более 100 000 разработчиков, большинство из которых создают продукты для электронной коммерции и прямых трансляций на базе видеомодели Лукй. Оасис 3 — это новый шаг компании в направлении физического AI.

Стоимость использования модели Оасис 3 составляет 0,02 доллара в секунду. Модель конкурирует с такими проектами, как Гение 3 от Google и Марбле от Ворлд Лабс. Недавно Декарт привлекла 300 миллионов долларов инвестиций, а её рыночная стоимость достигла почти 4 миллиардов долларов. Среди инвесторов — такие гиганты, как Toyota, Adobe, eBay и NVIDIA.

Главным преимуществом модели Оасис 3 является её фотореалистичность и способность к бесконечной генерации. Это достигается благодаря программному обеспечению Декарт Оптимизатион Стак (ДОС), которое обеспечивает эффективную работу моделей на аппаратном обеспечении NVIDIA, Amazon и Google. В результате затраты на запуск этих моделей значительно ниже, чем у конкурентов в отрасли.

Модель создает физически точную среду, обеспечивая одновременный обзор спереди и с двух сторон. Это критически важно для тестирования систем автономного управления. Декарт предоставляет разработчикам возможность создавать бесконечные сценарии вместо ограниченных демо-версий, что помогает моделировать различные экстремальные ситуации для беспилотных автомобилей.

DecartOasis 3Искусственный ИнтеллектNVIDIAТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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