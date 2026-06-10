Ноутбуки Lenovo подорожают из-за роста цен на оперативную память и ССД

Компания Lenovo готовится к очередному повышению цен на свои компьютеры и ноутбуки. Согласно сообщению китайского ресурса Сина, компания уже уведомила своих партнеров и дистрибьюторов о новых ценах, которые вступят в силу с июля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сообщается, что стоимость некоторых популярных моделей вырастет более чем на 1000 юаней, то есть примерно на 150 долларов. Для Lenovo это будет второе повышение цен в 2024 году. Рост цен на готовые компьютеры и ноутбуки связан с увеличением себестоимости оперативной памяти (ДРАМ), а также устройств хранения данных (ССД и ХДД).

Аналитики ТрендФорке прогнозировали, что в апреле текущего года цена на ДРАМ может подскочить до 63 процентов за квартал. Специалисты компании Лексар предполагают, что цена на оперативную память может вырасти вдвое до конца года.

В настоящее время наличие долгосрочных контрактов не гарантирует своевременную поставку продукции, так как спрос на рынке значительно превышает производственные мощности. Ранее о повышении цен также объявили ASUS, Фрамеворк, Маингеар и ряд других крупных брендов.