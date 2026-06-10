IPO SpaceX: Илон Маск, космические дата-центры и грандиозные планы

·0·Технологии
IPO SpaceX: Илон Маск, космические дата-центры и грандиозные планы

В пятницу SpaceX выходит на фондовый рынок, и инвесторы ожидают это событие с большим ажиотажем. Согласно сообщениям, спрос на предложение акций стоимостью 75 миллиардов долларов чрезвычайно высок, и некоторые институциональные инвесторы готовы выкупить блоки акций империи Илона Маска на сумму 10 миллиардов долларов. Хотя крупные IPO часто терпят неудачу, а компания в настоящее время работает в убыток, технологические инвесторы уже усвоили, что не стоит играть против Маска. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основу финансовых планов SpaceX составляет бизнес орбитальных дата-центров, сформированный за последние 18 месяцев. С помощью этого видения Маск стремится консолидировать свой конгломерат перед IPO. Эта масштабная схема требует как минимум трех сложных инженерных достижений: многоразовой ракеты, нового американского завода по производству чипов и производства спутников с беспрецедентной скоростью. Подобный бизнес-план разделил аналитиков в оценке стоимости компании.

Исследовательская фирма Морнингстар и профессор Нью-Йоркского университета Асват Дамодаран оценивают стоимость SpaceX ниже, чем 1,8 триллиона долларов, о которых говорят банкиры. Морнингстар оценила компанию в 825 миллиардов долларов, а Дамодаран — в 1,2 триллиона долларов. Такая разница является результатом объединения крупнейшей в мире космической монополии с гораздо более рискованным бизнесом AI (искусственного интеллекта). По мнению аналитиков, если космические запуски и сеть Starlink являются наиболее привлекательными частями, то направление AI остается самым неопределенным.

В своем отчете С-1 SpaceX видит основную возможность в сфере корпоративного AI. Компания опирается на инструменты программирования, приобретенные у команды Cursor, и проект Макрохард, направленный на создание цифровых агентов для выполнения офисной работы. SpaceX оценила объем этого рынка в 22,7 триллиона долларов. В то же время компания подписала контракты на продажу больших объемов вычислительных мощностей таким гигантам, как Anthropic и Google, которые считаются ее конкурентами.

Для компаний Маска такая стратегия не в новинку: SpaceX часто выводит на орбиту спутники конкурентов Starlink. Однако в текущей ситуации компания действует не как лидер, а как догоняющий. Работа в качестве провайдера «необлака» может быть прибыльной в краткосрочной перспективе, но главный вопрос остается открытым: что предпочтительнее в цепочке технологий AI — быть поставщиком вычислительных мощностей или создателем моделей?

SpaceXИлон МаскIPOИскусственный ИнтеллектStarlink
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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