Amazon берет в долг 17,5 миллиарда долларов для гонки в сфере AI

В условиях жесткой конкуренции в сфере AI технологические гиганты продолжают инвестировать огромные средства, чтобы сохранить лидерство. По сообщению Bloomberg, компания Amazon подписала соглашение о получении кредита в размере 17,5 миллиарда долларов от ряда крупных финансовых институтов. Среди кредиторов — такие банки, как Китигруп, JPMorgan Часе, Wells Fargo, HSBC и BofA Секуритиес. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Данное соглашение оформлено в виде «кредита с отложенным привлечением средств» (делаед драв терм лоан), что позволяет Amazon получать средства не единовременно, а частями по мере необходимости. Это дает компании большую гибкость в управлении финансовыми ресурсами. Примечательно, что сделка была заключена всего через два дня после того, как Amazon объявила о продаже облигаций на сумму 14 миллиардов долларов в Канаде. Таким образом, за последние 48 часов компания привлекла в общей сложности 31,5 миллиарда долларов нового финансирования.

Пока Amazon не раскрывает, на что именно будут потрачены эти средства. Как отмечает Reuters, новый кредит будет направлен на «общие корпоративные цели». Однако отраслевые аналитики предполагают, что основная часть этих средств пойдет на развитие инфраструктуры AI, в частности, на создание новых чипов и дата-центров (дата кентерс).

Amazon не одинока в этом стремлении. В последнее время крупные технологические компании осуществляют рекордные капитальные затраты для финансирования проектов в области AI. Например, материнская компания Google, Алфабет, объявила о планах привлечь 80 миллиардов долларов, а Meta объявила о крупнейшей в своей истории продаже облигаций на сумму 30 миллиардов долларов.

В настоящее время инвесторов и аналитиков больше всего беспокоит один вопрос: окупятся ли эти огромные расходы? Принесут ли эти долги, поражающие даже по меркам Кремниевой долины, ожидаемую прибыль в будущем — покажет время.