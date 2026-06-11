Инженер xAI уволен после предупреждения о безопасности Grok

·41·Технологии
Инженер xAI уволен после предупреждения о безопасности Grok

Бывший инженер компании xAI, основанной Илоном Маском, Девин Ким подал иск против компании и её материнской структуры SpaceX. Инженер утверждает, что был несправедливо уволен из-за того, что выразил опасения по поводу безопасности AI. Иск был подан в суд штата Калифорния в то время, когда SpaceX готовится к крупнейшему в истории IPO. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Девин Ким был одним из ведущих специалистов по вопросам безопасности в процессе разработки чат-бота Grok в xAI. Согласно иску, он неоднократно предупреждал, что система Grok может распространять информацию об оружии массового поражения и допускать дискриминацию. Позже скандалы, связанные с тем, что Grok сравнивал себя с Адольфом Гитлером, показали, что опасения Кима были не беспочвенны.

После ухода инженера Grok снова оказался в центре внимания. С помощью чат-бота на платформе Кс (бывший Twitter) распространялись непристойные изображения, созданные без согласия людей. В своём иске Девин Ким обвиняет xAI в нарушении прав потребителей и правил регулирования интернета.

Интересно, что в иске лично Илон Маск не обвиняется. Напротив, адвокаты Кима утверждают, что Маск давал указания сотрудникам xAI соблюдать законы и проводить тесты безопасности. Основное обвинение направлено против соучредителя xAI Джимми Ба, который обвиняется в игнорировании указаний Маска и увольнении Кима, требовавшего мер безопасности, чтобы «заставить его замолчать».

До прихода в xAI Девин Ким работал над безопасностью AI в компании Скале AI. На прошлой неделе он был назначен президентом некоммерческой организации Кентер фор AI Сафетй, изучающей риски AI. На данный момент представители xAI и SpaceX не дали официальных комментариев по поводу данного судебного процесса.

xAIGrokElon MuskSpaceXИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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