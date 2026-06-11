Миссия Венера-Д приближается: антенна спутника прошла испытания

Специалисты Московского авиационного института успешно протестировали инновационную антенну для малого спутника-ретранслятора, разрабатываемого в рамках российской межпланетной миссии «Венера-Д». КубеСат, оснащенный новой антенной, будет обеспечивать стабильную связь между исследовательскими аппаратами и Землей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Устройство прошло испытания в специальной безэховой камере и подтвердило все технические характеристики, заложенные при проектировании. В ходе миссии этот КубеСат будет передавать на Землю фотографии, телеметрию и другие научные данные, полученные с аэростатов на Венере и аппаратов на поверхности планеты.

Специально разработанная зеркальная антенна позволяет передавать данные на расстояния в сотни миллионов километров без сбоев. Она состоит из излучателя и рефлектора, которые принимают рассеянные радиосигналы и направляют их на Землю с высокой точностью, подобно «лазерному лучу».

Над проектом работают сотрудники Центра космических технологий МАИ и студенты образовательной программы в сотрудничестве с Университетом Халифа. Это позволило будущим инженерам изучить полный цикл создания космической техники — от проектирования до испытаний реального оборудования.

Проект станции «Венера-Д» в настоящее время находится на стадии эскизного проектирования. Ранее сообщалось, что ученые планируют с помощью этой миссии найти следы жизни на Венере во второй половине 2030-х годов.