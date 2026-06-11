RTX 5090 и Ryzen 9 9950Кс3Д: представлен Кулер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион

·44·Технологии
RTX 5090 и Ryzen 9 9950Кс3Д: представлен Кулер Мастер Cosmos Голд Limited Эдитион

Компания Кулер Мастер представила свой новый настольный компьютер ограниченной серии Cosmos Голд Limited Эдитион. Эта система построена на базе мощнейшего процессора AMD Ryzen 9 9950Кс3Д с 16 ядрами и 32 потоками, работающего на частоте Буст до 5,6 GHz. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

За графическую мощность отвечает специальная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 на базе архитектуры Blackwell с 32 GB памяти. В качестве основы системы выбрана материнская плата Asus РОГ Кросшаир Кс870Э Херо, оснащенная 64 GB оперативной памяти ДДР5 (4 кс 16 GB) и SSD PCIe Ген4 объемом 2 TB.

Стабильную работу компьютера обеспечивает блок питания мощностью 2000 В с сертификатом 80 Plus Платинум. Особое внимание уделено системе охлаждения: жидкостная система Кулер Мастер Атмос ИИ 360, два передних 200 мм вентилятора и один задний 120 мм вентилятор поддерживают низкую температуру и уровень шума даже при максимальных нагрузках.

Корпус COSMOS Голд весит около 45 кг и оснащен современными интерфейсами, такими как USB 3.2, USB-C со скоростью 20 Gbps, Wi-Fi 7 и Этернет. Устройство работает под управлением операционной системы Windows 11 Хоме.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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