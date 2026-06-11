Роботы-помощники для поездов: новая технология проходит испытания

Российские железные дороги изучают возможности использования роботов для помощи проводникам в пассажирских поездах. По сообщению пресс-службы компании, первоначальные испытания проводились в поезде «Ласточка» в условиях депо без пассажиров. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя в ходе первых тестов техника продемонстрировала стабильную работу, для принятия окончательного решения о полноценном внедрении системы требуются дополнительные испытания. Специалисты отмечают необходимость доработки дизайна и технических характеристик роботов, а также их проверку при движении поезда на различных скоростях.

По словам представителей компании, безопасность и комфорт пассажиров остаются главным приоритетом. В настоящее время рассматриваются предложения от различных производителей. Однако не планируется, что роботы полностью заменят проводников поездов.

Цифровые технологии позволят сотрудникам эффективнее выполнять свои задачи и уделять больше времени пассажирам. Таким образом, роботы рассматриваются исключительно как вспомогательный инструмент, а не как альтернатива человеческому труду.