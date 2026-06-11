Starlink подключает школы в отдаленных районах Парагвая к интернету

Компания SpaceX запустила масштабный проект по подключению сотен сельских школ и медицинских центров Парагвая к спутниковому интернету Starlink. Проект реализуется в сотрудничестве с правительством страны и государственным оператором КОПАКО. Согласно плану, в отдаленных районах, где ранее не было стабильной связи, будет установлено до 500 точек доступа. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На сегодняшний день в провинциях Пресиденте-Аес и Бокерон в регионе Чако уже запущено 18 точек доступа. В некоторых школах, включая учебные заведения для коренных народов, скорость интернета достигает 280 Mbps, а минимальный гарантированный показатель составляет 200 Mbps. Для многих населенных пунктов это первая возможность воспользоваться современным интернетом.

Новая инфраструктура позволит расширить цифровое образование, обеспечить работу государственных социальных программ и подключить медицинские учреждения к национальной системе здравоохранения. Президент Парагвая Сантьяго Пенья назвал этот проект важным шагом на пути к развитию страны и сокращению цифрового неравенства. Ожидается, что полное развертывание сети из 500 точек будет завершено к концу 2026 года.

Напомним, что ранее Starlink также подключил к сети отдаленные школы в Кении. Кроме того, с помощью этой технологии более 1000 учеников и учителей в 14 отдаленных школах Боливии получили доступ к высокоскоростному интернету.