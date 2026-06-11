iPhone для интернета, а Samsung для общения: тренды 2026 года

Специалисты платежного сервиса «ЮКасса» и оператора «СберМобайл» проанализировали основные тенденции на рынке смартфонов весной 2026 года и изучили лояльность пользователей к брендам. Согласно исследованию, несмотря на рост объема продаж на российском рынке электроники на 18%, средний чек снизился на 17% и составил 11 480 рублей. Эксперты объясняют это увеличением срока службы устройств и тем, что покупатели стали чаще выбирать надежные модели среднего сегмента. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В рейтинге смартфонов базовая модель iPhone 11 второй год подряд удерживает лидерство. Второе место занял Realme Ноте 50, а самым значительным изменением в пятерке лидеров стал резкий подъем модели Samsung Galaxy А16. Этот смартфон занял третью строчку, обойдя бронзового призера прошлого года iPhone 13, а также модели Xiaomi Redmi 9А и Redmi 9К NFC. Redmi 9К NFC по-прежнему сохраняет свою популярность, занимая пятое место.

Анализ использования устройств выявил интересные закономерности. Выяснилось, что владельцы iPhone расходуют на 30% больше мобильного интернета, чем пользователи Samsung, и на 15% больше, чем владельцы Xiaomi. Это свидетельствует о том, что пользователи смартфонов Apple более активны в потреблении онлайн-контента и социальных сетях.

С другой стороны, пользователи Samsung стали абсолютными лидерами по общению по телефону. Продолжительность их звонков на 18% больше, чем у владельцев iPhone, и на 15% больше, чем у пользователей Xiaomi. В целом, спрос на голосовую связь на рынке растет: за последний год средний объем голосового трафика увеличился на 25%.