NASA раскрыла сложные детали миссии Artemis III

·21·Технологии
NASA раскрыла сложные детали миссии Artemis III

Агентство NASA представило предварительный план миссии Artemis III, запланированной на середину 2027 года. Согласно опубликованной концепции, миссия включает три отдельных запуска и две стыковки, которые будут выполнены на низкой околоземной орбите (на высоте около 463 километров). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сначала на орбиту планируется вывести тестовую версию лунного модуля Блуе Мун Мк2 от компании Blue Origin. Этот аппарат способен находиться в космосе до 90 суток. На втором этапе ракета СЛС доставит на орбиту корабль Орион с четырьмя астронавтами. После стыковки с Блуе Мун экипаж проверит системы жизнеобеспечения и другие функции лунного модуля.

На третьем этапе на орбиту отправится модифицированный Starship В3, оснащенный специальным стыковочным адаптером. Корабль Орион отделится от модуля Блуе Мун и выполнит маневр сближения со Starship. Стоит отметить, что в процессе астронавты не будут переходить на корабль SpaceX, а проведут проверку совместимости систем.

После завершения программы корабль Орион с экипажем вернется на Землю и совершит посадку в Тихом океане. Ожидается, что общая продолжительность миссии составит около двух недель. Ранее NASA официально объявило состав экипажа для миссии Artemis III.

NASAArtemis IIIOrionStarshipBlue Origin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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