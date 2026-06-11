NASA раскрыла сложные детали миссии Artemis III

Агентство NASA представило предварительный план миссии Artemis III, запланированной на середину 2027 года. Согласно опубликованной концепции, миссия включает три отдельных запуска и две стыковки, которые будут выполнены на низкой околоземной орбите (на высоте около 463 километров). Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сначала на орбиту планируется вывести тестовую версию лунного модуля Блуе Мун Мк2 от компании Blue Origin. Этот аппарат способен находиться в космосе до 90 суток. На втором этапе ракета СЛС доставит на орбиту корабль Орион с четырьмя астронавтами. После стыковки с Блуе Мун экипаж проверит системы жизнеобеспечения и другие функции лунного модуля.

На третьем этапе на орбиту отправится модифицированный Starship В3, оснащенный специальным стыковочным адаптером. Корабль Орион отделится от модуля Блуе Мун и выполнит маневр сближения со Starship. Стоит отметить, что в процессе астронавты не будут переходить на корабль SpaceX, а проведут проверку совместимости систем.

После завершения программы корабль Орион с экипажем вернется на Землю и совершит посадку в Тихом океане. Ожидается, что общая продолжительность миссии составит около двух недель. Ранее NASA официально объявило состав экипажа для миссии Artemis III.