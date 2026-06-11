Южная Корея оштрафовала компанию Купанг на сумму более 400 миллионов долларов

Власти Южной Кореи наложили рекордный штраф в размере 624 миллиардов вон (более 400 миллионов долларов) на Купанг, крупнейшего ритейлера страны. Решение было принято после кибератаки, произошедшей в прошлом году, которая привела к утечке персональных данных более 34 миллионов клиентов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Комиссия по защите персональных данных Сеула объявила об этой максимальной мере наказания в четверг. Выяснилось, что в результате многомесячной кражи данных один из бывших сотрудников получил доступ к именам, адресам электронной почты, адресам доставки, номерам телефонов и истории заказов почти двух третей населения Южной Кореи.

Компания Купанг, штаб-квартира которой находится в США и которую часто называют «азиатским Amazon», в заявлении для BBC Невс сообщила о намерении обжаловать решение регулятора. Этот штраф стал одной из редких финансовых санкций, примененных к фирме, зарегистрированной в США.

Корейские законодатели отмечают, что по данному делу оказывается политическое давление со стороны представителей США. Согласно сообщениям, американские политики пытались связать дело об утечке данных с двусторонними отношениями между США и Южной Кореей. Обычно американские компании редко привлекаются к уголовной или финансовой ответственности за подобные инциденты из-за пробелов в законодательстве.