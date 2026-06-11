Дизер запустил детектор искусственного интеллекта для Apple Мусик и Spotify

·26·Технологии
Дизер запустил детектор искусственного интеллекта для Apple Мусик и Spotify

Музыкальный стриминговый сервис Дизер объявил о запуске общедоступного бесплатного инструмента, предназначенного для обнаружения треков, созданных с помощью искусственного интеллекта. Новый сервис позволяет анализировать плейлисты не только в экосистеме Дизер, но и на других популярных платформах, таких как Apple Мусик и Spotify. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Генеральный директор Дизер Алексис Лантернье, комментируя эту инициативу, отметил, что пока ни одна другая компания не предпринимала подобных шагов. В связи с этим компания решила предоставить пользователям возможность проверять наличие синтетических треков в своих плейлистах, независимо от того, какой стриминговой платформой они пользуются.

Процесс проверки очень прост: пользователь заходит на специальную страницу, выбирает свою музыкальную платформу и предоставляет доступ к аккаунту. После этого система Дизер автоматически сканирует плейлисты и показывает, какие песни были созданы с помощью ИИ. Этот инструмент доступен на 27 языках и поддерживает более 20 самых распространенных стриминговых сервисов.

Дизер активно борется с музыкой, созданной ИИ, на своей платформе. Ежедневно компания получает около 75 000 сгенерированных треков, что составляет 44% от ежедневных загрузок. В течение 2025 года на платформе было обнаружено и помечено более 13,4 миллиона таких композиций. Все они исключаются из алгоритмических рекомендаций и редакционных плейлистов.

Проблема обострилась из-за высокого уровня мошенничества. По данным Дизер, в 2025 году до 85% стримов, осуществленных через полностью искусственную музыку, использовались в мошеннических целях, то есть для незаконного получения авторских гонораров.

DeezerApple MusicSpotifyИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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