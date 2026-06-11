Оператор Т2 запустил обмен минут и гигабайтов на билеты Аероекспресс

Российский оператор связи Т2 (бывший Теле2) запустил новую услугу для абонентов в преддверии сезона отпусков. Теперь пользователи могут обменять накопленные минуты и гигабайты из своего тарифа на билеты на поезда и автобусы Аероекспресс. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти в мобильное приложение Т2 и нажать специальную кнопку «Обменять». После этого система автоматически сгенерирует КР-код. Этот код можно использовать для оплаты проезда, отсканировав его на турникетах в терминалах Аероекспресс или в автобусах, следующих до аэропортов.

Билеты, полученные в обмен на интернет-трафик и минуты, действуют на всех основных направлениях. Эта возможность распространяется не только на скоростные поезда, но и на экспресс-автобусы, курсирующие между аэропортами и станциями метро.

Это нововведение является частью стратегии оператора по расширению своей экосистемы и предоставлению клиентам возможности более эффективно использовать цифровые ресурсы. Ранее компания также внедрила функцию обмена гигабайтов на кофе, билеты в кино и другие услуги.