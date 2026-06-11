Meta добавляет искусственный интеллект и десктопную версию в приложение Эдитс

·38·Технологии
Meta добавляет искусственный интеллект и десктопную версию в приложение Эдитс

Компания Meta на закрытом мероприятии в Лос-Анджелесе представила долгожданные крупные обновления для приложения для редактирования видео Эдитс. Среди главных нововведений — новый помощник на базе искусственного интеллекта и десктопная версия приложения для компьютеров. Эдитс, ранее работавшее только на мобильных устройствах, теперь получит более широкие возможности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Новый АИ-ассистент поможет авторам анализировать контент и работать над новыми идеями. Используя данные Instagram, включая количество просмотров и длительность удержания аудитории, он подскажет, какие форматы показывают лучшие результаты. Также ассистент предложит использование трендовых аудио и новые темы в зависимости от эффективности.

Этим шагом Meta стремится удержать авторов в своей экосистеме, избавляя их от необходимости обращаться к сторонним инструментам, таким как ChatGPT. В этом направлении компания усиливает конкуренцию с TikTok и YouTube. Например, YouTube Студио и TikTok уже имеют своих АИ-помощников, которые помогают определять тренды и генерировать идеи.

Десктопная версия приложения Эдитс позволит пользователям выполнять сложный монтаж на большом экране и синхронизировать рабочий процесс с мобильными устройствами. Это дает важное преимущество в конкуренции с приложением КапКут от компании БйтеДанке. Также в приложении появился раздел «Бета» для тестирования новых функций и расширенная аналитика аудитории.

MetaEditsInstagramИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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