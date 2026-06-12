OpenAI и Visa создают платежную систему для агентов на базе ИИ

Компании Visa и OpenAI объявили о партнерстве, в рамках которого платежная инфраструктура Visa будет интегрирована в агентские системы OpenAI. Это позволит ИИ-агентам самостоятельно совершать покупки товаров и оплачивать цифровые услуги от имени пользователей. Основная идея проекта — переход от ИИ, который просто помогает с выбором, к модели, способной полностью завершить транзакцию. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пользователи сохраняют контроль над своими средствами: они могут устанавливать лимиты расходов, ограничения по категориям продавцов и условия, требующие ручного подтверждения. Visa, в свою очередь, обеспечивает финансовую инфраструктуру, включая проверку на мошенничество, возврат средств и разрешение споров по платежам (чаргебакс). Компания адаптирует существующую экосистему для нового типа потребителя — не человека, а его ИИ-агента.

Партнеры планируют использовать эту систему не только для обычных покупок, но и для корпоративных расчетов и бизнес-затрат. Например, агент разработчика может автоматически оплачивать АПИ-запросы, облачные вычисления или другие ресурсы в рамках установленного лимита. Представитель OpenAI Марко Махрус отметил, что искусственный интеллект уже влияет на решения о покупках, и в будущем этот процесс будет только усиливаться.

По данным Visa, сегодня более 20 процентов транзакций формируются на основе косвенных рекомендаций ИИ. По словам руководителя отдела глобального роста компании Рубайла Бирвадкера, искусственный интеллект уже стал важным звеном между пользователем и покупкой. В настоящее время стороны работают над созданием базовой инфраструктуры, которую смогут использовать различные платформы.