Убийца Титан впервые на видео: представлен GeForce RTX 2080 Ти Супер

На торговой площадке eBay появился полностью рабочий инженерный образец видеокарты GeForce RTX 2080 Ти Супер, которая официально не была выпущена компанией NVIDIA. Это уникальное устройство было мгновенно выкуплено коллекционерами. Согласно анализу печатной платы с маркировкой ПГ151, карта разрабатывалась как промежуточное решение между флагманом GeForce RTX 2080 Ти и полупрофессиональной Титан RTX. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Источники утверждают, что внутри NVIDIA этот проект неофициально называли «убийцей Титан». По техническим характеристикам прототип действительно ближе к Титан RTX, чем к обычной модели RTX 2080 Ти. В его основе лежит полноценный графический процессор ТУ102 с 4608 ядрами КУДА — это тот же показатель, что и у Титан RTX. Для сравнения, серийная модель RTX 2080 Ти имела 4352 ядра КУДА.

Подсистема памяти также впечатляет: карта оснащена 384-битной шиной и 12 GB памяти ГДДР6, в то время как розничная RTX 2080 Ти была ограничена 11 GB памяти и 352-битной шиной. Эксперты полагают, что проект был отменен на финальной стадии разработки. Причина в том, что новая модель слишком сильно приближалась к производительности Титан RTX стоимостью 2500 долларов, что могло создать ненужную внутреннюю конкуренцию.

С точки зрения дизайна, этот ускоритель сочетает в себе элементы нескольких моделей поколения Туринг. Видеокарта имеет характерное для линейки Супер зеркальное покрытие, но оснащена полностью черной пластиной охлаждения, которая не встречалась на серийных картах того времени. Интересно, что хотя на корпусе есть надпись RTX 2080 Супер, плата и характеристики соответствуют именно версии Ти.

Поскольку RTX 2080 Ти Супер не поступила в продажу, современные драйверы NVIDIA не распознают ее автоматически. По словам продавца, для запуска карты потребовалось вручную отредактировать идентификаторы в ИНФ-файлах драйвера и перевести систему Windows 10 в тестовый режим. После этого карта успешно определилась в системе и без проблем прошла все стресс-тесты.