IPO SpaceX: Все подробности крупнейшего размещения акций в истории

SpaceX уже много лет находится в центре внимания инвесторов и широкой общественности благодаря запускам многоразовых ракет, расширению спутниковой сети Starlink и, конечно же, своему основателю Elon Musk. Однако за 24-летнюю историю компании ничто не сравнится с ожидаемым IPO (первичным публичным размещением акций). Компания планирует привлечь в общей сложности 75 миллиардов долларов, оценив каждую из своих 555,6 миллиона акций в 135 долларов, что сделает это IPO крупнейшим в истории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Ожидается, что эта сделка сделает Elon Musk первым триллионером в мире. SpaceX дебютирует на бирже NASDAQ, и после официального объявления листинга цена акций будет отслеживаться в режиме реального времени. Финансовые аналитики и крупные издания, такие как Bloomberg и КНБК, освещают этот процесс в прямом эфире, внимательно следя за каждым изменением на рынке.

Отчет С-1 компании раскрыл некоторые удивительные цифры. Например, несмотря на то, что в 2025 году SpaceX получила доход более 18 миллиардов долларов, она понесла убытки в размере 4,9 миллиарда долларов. Это часть общего убытка в 37 миллиардов долларов с момента основания компании. Тем не менее, Elon Musk сохраняет полный контроль над управлением, владея 85,1% голосующих акций компании.

Это IPO является большой финансовой возможностью не только для Муск, но и для сотрудников компании. Как сообщает Нью-Йорк Тимес, в результате торгов акциями около 4400 сотрудников SpaceX могут стать миллионерами. В настоящее время все внимание приковано к моменту выхода акций на рынок и их будущей роли в мире технологий.