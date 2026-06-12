NVIDIA начала принимать заказы из Китая на новые процессоры Вера

Компания NVIDIA сообщила своим китайским клиентам, что новые центральные процессоры Вера, предназначенные для центров обработки данных с AI, будут готовы уже в августе. По сообщению агентства Reuters, компания уже начала принимать заказы на эти чипы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В октябре прошлого года генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что доля компании на китайском рынке упала почти до нуля из-за экспортных ограничений США и стремления Пекина к технологической независимости. Однако ожидается, что новые чипы Вера изменят ситуацию.

Источники отмечают, что китайские клиенты проявляют большой интерес к первому независимому процессору Вера, специально разработанному NVIDIA для систем AI, выполняющих задачи автономно. В настоящее время этот чип перешел на стадию полномасштабного производства.

Процессор Вера предназначен для вычислительных процессов, выполняемых агентами AI. По данным NVIDIA, он работает в 1,8 раза быстрее аналогичных процессоров конкурентов. Это дает значительное преимущество при обработке сложных алгоритмов.

Представляя проект Вера, Дженсен Хуанг выразил надежду, что он станет следующим многомиллиардным бизнесом компании. Он даже прогнозирует, что процессоры Вера станут популярнее знаменитых графических процессоров GeForce.