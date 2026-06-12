Elon Musk стал первым в мире триллионером после IPO SpaceX

Согласно сообщению Bloomberg Невс, после успешного выхода компании SpaceX на фондовый рынок в пятницу, Elon Musk официально стал первым в мире триллионером. В преддверии IPO акции ракетной компании были оценены в 135 долларов за штуку, что довело долю Муск в этой компании примерно до 860 миллиардов долларов. Благодаря его доле в Tesla и резкому росту акций SpaceX после начала торгов, состояние технологического магната на бумаге превысило 1 триллион долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Достижение Муск статуса триллионера совпадает с периодом пика его политического и социального влияния. В 2024 году он инвестировал около 300 миллионов долларов в избирательную кампанию Дональд Трамп, а впоследствии возглавил «Департамент эффективности правительства» в новой администрации. Однако его решения о ликвидации целых ведомств, таких как УСАИД, подвергаются резкой критике со стороны общественности и экспертов в области здравоохранения.

Ожидается, что в будущем состояние Муск продолжит расти. В прошлом году акционеры Tesla одобрили пакет вознаграждений, который при достижении определенных операционных целей может составить до 1 триллиона долларов. Хотя его 1 миллиард акций SpaceX не могут быть проданы до тех пор, пока на Марсе не будет основана колония человечества, Муск имеет возможность брать миллиарды долларов наличными под залог этих акций.

Хотя SpaceX теперь стала публичной компанией, Elon Musk сохраняет абсолютный контроль над ней. Он владеет более чем 80% голосующих акций, лично выбирает совет директоров и сформировал структуру компании таким образом, чтобы ограничить любые юридические претензии. Это дает ему неограниченную власть на пути к захвату крупнейшего рынка в космической индустрии.