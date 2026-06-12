Высокоскоростной интернет по всей России: запущено еще 16 спутников

·21·Технологии
Высокоскоростной интернет по всей России: запущено еще 16 спутников

Российская группировка интернет-спутников пополнилась еще 16 новыми аппаратами. Об этом сообщило руководство страны. Хотя точное название проекта не разглашается, речь, скорее всего, идет о системе «Рассвет». Первая партия из 16 аппаратов этой системы была выведена на орбиту в марте этого года. Об этом Иксбт.ком сообщает.

В настоящее время вопрос расширения спутниковой группировки остается приоритетной задачей. Согласно официальным данным, количества существующих аппаратов недостаточно для обеспечения качественной связью всей страны. По этой причине основное внимание будет уделено дальнейшему увеличению орбитальной группировки спутников.

Согласно плану, на орбите должно находиться более 30 спутников системы «Рассвет». На прошлой неделе появились сообщения о том, что один из аппаратов первой группы сгорел в атмосфере. Если с аппаратами второй группы не возникнет проблем, система будет состоять из 31 спутника.

Этот проект является частью стратегии по внедрению высокоскоростного гигабитного интернета на территории России. Ожидается, что в будущем такая сеть спутников обеспечит стабильную связь даже в отдаленных регионах.

РоссияИнтернетСпутникиТехнологииRassvet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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