Mistral AI может привлечь новые инвестиции с оценкой в 20 миллиардов евро

Французская лаборатория Mistral AI ведет предварительные переговоры о привлечении около 3 миллиардов евро (3,5 миллиарда долларов). Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, ожидается, что этот раунд финансирования увеличит общую стоимость компании до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает .

Если сделка состоится, стоимость компании почти удвоится по сравнению с показателем в 11,7 миллиарда евро, зафиксированным в раунде Series C в сентябре прошлого года. Основанная в 2023 году, Mistral AI является одним из ведущих европейских стартапов в области AI, стремящимся сделать передовые технологии доступными для всех.

В отличие от своих американских конкурентов, Mistral выбрала более открытый подход к развитию AI. Компания предоставляет некоторые из своих крупных языковых моделей с открытыми весами (open weights), что позволяет пользователям адаптировать модели под свои нужды. В то же время предлагаются и закрытые модели для специальных задач, таких как программирование, клонирование голоса и распознавание текста.

В то время как европейские страны стремятся снизить зависимость от американских технологий, Mistral позиционирует себя как безопасная и «суверенная» альтернатива. Компания строит дата-центр недалеко от Парижа и наладила сотрудничество с французской армией, правительством Люксембурга и рядом крупных европейских корпораций.

Тем не менее, Mistral на данный момент привлекла около 4 миллиардов долларов, что значительно меньше инвестиций, полученных такими гигантами из США, как OpenAI (186 миллиардов долларов) и Anthropic (161,25 миллиарда долларов). Высокая оценка американских лабораторий свидетельствует о том, что они значительно опережают конкурентов по доходам, популярности моделей и корпоративному спросу.