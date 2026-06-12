Убтеч представляет первых в мире гиперреалистичных эмоциональных роботов

Компания Убтеч, производитель потребительских антропоморфных роботов, объявила о начале приема предварительных заказов на первых в мире полноразмерных гиперреалистичных гуманоидных роботов. Этот инновационный продукт будет выпускаться в версиях как мужского, так и женского пола. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно техническим характеристикам, рост робота-женщины составляет 168 см, а мужской версии — 183 см. Обе модели имеют 88 степеней свободы и в основном адаптированы для эмоционального взаимодействия с человеком. Хотя другие технические детали устройств пока не разглашаются, известно, что продажи начнутся 30 июня.

В то же время другой китайский технологический гигант, Оригин Течнологй, представил своего робота под названием Оригин Ф1. По официальным данным, модель Ф1 имеет более 200 точек управления микромимикой лица и оснащена специальной моделью эмоций.

Эта система позволяет роботу автоматически генерировать эмоциональную обратную связь. То есть робот не только говорит, но и пытается вести себя как «человек с настоящими чувствами» и имитировать человеческие эмоции. Ожидается, что подобные разработки откроют новую эру в области AI и робототехники.